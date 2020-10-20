Ночной перехват: кадры учений летчиков Тихоокеанского флота на Камчатке

Н Камчатке в рамках учений экипаж высотного истребителя-перехватчика МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота выполнил ночное сопровождение и принудил к посадке на аэродром самолет условного противника.

Взлет истребителя на сопровождение «нарушителя» был осуществлен с аэродрома Елизово. Вторым участником воздушного противостояния стал самолет МиГ-31, экипаж которого имитировал на большой высоте проникновение в воздушное пространство России.

По сценарию учений, морские летчики визуально обнаружили самолет, по радиосвязи вышли с ним на связь и выдвинули требование следовать за ними. После невыполнения указаний, экипаж МиГ-31БМ сблизился с условным нарушителем и маневрируя вынудил его подчиниться, после чего сопроводил до аэродрома.