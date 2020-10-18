Колонна мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО преодолела более 600 километров пути в Абхазию

Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа (ЮВО), совершающие марш из города Буденновска (Ставропольский край) в город Сухум (Абхазия), преодолели расстояние более 600 километров.

По завершению марша военные развернут мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест, где медики начнут прием и оказание медицинской помощи населению Республики. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий он будет оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Уточняется, что безопасность дорожного движения колоны обеспечивают экипажи военной автоинспекции ЮВО.

В состав мобильного медицинского подразделения входят 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Напомним, что мобильный госпиталь министерство обороны России на территории Сухума разворачивает по просьбе Республики Абхазия. Военные приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью около 800 километров 17 октября.