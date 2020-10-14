Шойгу провел переговоры с главами оборонных ведомств Азербайджана и Армении

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым.

В ходе переговоров министр обороны РФ призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

До этого 10 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности были достигнуты главами МИД Армении и Азербайджана на переговорах в Москве по приглашению президента России Владимира Путина.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим коллегой из Армении Зограбом Мнацаканянном заявил, что договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе соблюдается не в полной мере.