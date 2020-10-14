Контрольная проверка: летчики пролетели на «Русланах» в небе над Тверской областью

Одни из самых грузоподьемных самолетов в мире поднялись в небо над Тверской областью. Контрольную проверку устроили для тяжелых траснпортников Ан-124 «Руслан».

Экипажи в первую очередь отработали взлеты и заходы на посадку, в том числе если ситуация требовала захода на второй круг из-за плохой погоды.

Полеты проходили в сложных условиях - с дождем и низкой облачностью. В ближайшие дни такие тренировки проведут во всех авиационных полках военно-транспортной авиации.

Ан-124 «Руслан» - самый тяжелый серийный самолет в мире. Способен перебрасывать груз в 120 тонн на расстояние до 4 800 километров.