Юнармейцы со всей страны приняли участие в соревнованиях в Приморье

В Приморском крае наградили отличившихся «юнармейцев». Там завершилась очередная смена. За спортивные и творческие успехи ребята получили памятные грамоты и дипломы. В лагере «Океан» отдохнули полторы сотни человек. Программа была насыщенной - подростки занимались ориентированием, учились выживать в лесу и постигали азы оказания первой помощи. Некоторые поучаствовали и в масштабной патриотической акции - автомарше «Юнармия - от Победы к победам!».

В память о павших бойцах Красной Армии они проехали от Красноярска до Владивостока и провезли с собой огромную копию знамени Победы и 300-метровую Георгиевскую ленту. В конце автопробега они развернули их на главной площади лагеря.

«Лагерь для детей - это новое жизненное пространство, интересная социальная среда. Поэтому мы постарались максимально разнообразить деятельность и наполнить ее качественным содержанием. Наша молодежь - неравнодушная, искренняя, талантливая и умная. Надо просто найти правильные подходы, заинтересовать. И мы это сделали», - отметил исполнительный директор «Юнармии» Денис Заикин.

«Юнармия» – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано три года назад по инициативе министра обороны Сергея Шойгу и при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Сегодня в ряды движения уже вступили более 560 тысяч участников по всей стране.

Главной задачей «Юнармии» является патриотическое, физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.