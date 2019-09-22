По итогам боевых действий в Сирии с производства снято 12 образцов вооружения

По итогам боевых действий российской армии в Сирии был проведен разбор полетов, который привел к тому, что 12 образцов вооружения, считавшихся перспективными, были сняты с производства. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил в интервью «МК».

При этом множество образцов вооружения, напротив, были модернизированы.

«Могу вам сказать, что около 300 типов вооружения были доработаны с учетом сирийского опыта», - уточнил глава военного ведомства.

Шойгу добавил, что через Сирию «прошли» командиры полков, бригад, дивизий, командующие армиями и войсками военных округов, руководители центральных органов военного управления Минобороны, а также профессорско-преподавательский состав практически всех высших военных учебных заведений.