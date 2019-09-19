Минобороны раскрыло задачи ВВС Китая на учении «Центр-2019»
23 экипажа военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая будут задействованы на полигоне Донгуз в Оренбургской области в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
«Летчики ВВС Китая выполнят задачи по применению авиационных средств поражения по наземным целям на истребителях J-11, истребителях-бомбардировщиках JH-7а, дальних бомбардировщиках H-6к, вертолетах Z-10, а также выполнят десантирование грузов с самолетов Y-9 и Ил-76», - сообщили в Минобороны РФ.
Вылеты экипажей ВВС НОАК будут выполняться с военного аэродрома «Оренбург-2».
В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.