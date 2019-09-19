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Минобороны раскрыло задачи ВВС Китая на учении «Центр-2019»

Наталья Вальханская
01:00 19.09.2019
Более 20 экипажей китайских ВВС будут задействованы на полигоне Донгуз во время учения «Центр-2019».
Минобороны раскрыло задачи ВВС Китая на учении «Центр-2019»
© Фото: Минобороны России

23 экипажа военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая будут задействованы на полигоне Донгуз в Оренбургской области в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

«Летчики ВВС Китая выполнят задачи по применению авиационных средств поражения по наземным целям на истребителях J-11, истребителях-бомбардировщиках JH-7а, дальних бомбардировщиках H-6к, вертолетах Z-10, а также выполнят десантирование грузов с самолетов Y-9 и Ил-76», - сообщили в Минобороны РФ.

Вылеты экипажей ВВС НОАК будут выполняться с военного аэродрома «Оренбург-2».

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

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