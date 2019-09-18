Расчеты РЭБ прикрыли пункты управления ЦВО от ракет на учении «Центр-2019»
Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа приступили к развертыванию, маскировке и защите полевых подвижных пунктов управления в рамках подготовки и проведения стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
«На полигонах Центрального военного округа подразделения РЭБ ведут прикрытие собственных пунктов управления и важных промышленных объектов, радиоэлектронную разведку и пеленгование источников излучения», - сообщили в Минобороны.
Расчеты РЭБ ЦВО защищают полевые пункты управления, связи, стартовые позиции ракетных комплексов, создавая помехи системам наведения ракет и авиации условного противника.
В особом порядке отрабатывается противодействие беспилотной авиации условного противника.
«Опыт перехвата управления вражеских дронов, полученный в ходе операции в Сирийской Арабской Республике, позволяет операторам расчетов противодействия БЛА уводить вражеские беспилотники от своих объектов и подавлять их системы управления», - добавили в ведомстве.
Всего в учении задействовано более 1000 специалистов РЭБ Центрального военного округа и более 300 единиц специальной техники, в том числе уникальные наземные комплексы «Красуха-С4», «Красуха-2.О», «Житель» и «Борисоглебск».