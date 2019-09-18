Расчеты РЭБ прикрыли пункты управления ЦВО от ракет на учении «Центр-2019»

Всего в учении задействовано более 1000 специалистов РЭБ Центрального военного округа и более 300 единиц специальной техники, в том числе уникальные наземные комплексы «Красуха-С4», «Красуха-2.О», «Житель» и «Борисоглебск».

«Опыт перехвата управления вражеских дронов, полученный в ходе операции в Сирийской Арабской Республике, позволяет операторам расчетов противодействия БЛА уводить вражеские беспилотники от своих объектов и подавлять их системы управления», - добавили в ведомстве.

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