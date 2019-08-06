Минобороны показало работу Ми-8 и Ил-76 по тушению пожаров в Сибири

Авиационная группировка Минобороны России 5 августа совершила 60 вылетов, 160 сбросов на открытые очаги возгорания 1688 тонн воды и ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади свыше 150 тысяч гектаров.

«Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили 24 вылета, выполнив слив 1008 тонн воды. Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации совершили 36 вылетов и 136 сбросов воды, всего - 660 тонн», - заявили в российском оборонном ведомстве.

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С начала проведения авиационной группировкой Минобороны России операции по тушению пожаров в Сибири на охваченные огнем лесные массивы сброшено 7002 тысяч тонн воды, ликвидированы лесные пожары на территории общей площадью более 900 тысяч гектаров.

Напомним, авиационная группировка Минобороны в составе десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов ВТА ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, приступила к тушению пожаров в Красноярском крае с 1 августа.

Применение самолетов и вертолетов Минобороны России для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах, улучшить общую экологическую обстановку в регионе.