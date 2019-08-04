Гонка за победу: определились лидеры второго дня конкурса «Танковый биатлон»

В воскресенье, 4 августа, в Алабино завершились четыре заезда индивидуальной гонки конкурса АрМИ-2019 «Танковый биатлон». Победы в заездах одержали команды из России (00:18:55), Кувейта (00:35:21), Казахстана (00:22:16) и Узбекистана (00:29:24).

В рамках первого заезда серебро досталось сборной Киргизии (00:25:37). Следом пришла команда из Армении (00:29:43) и лишь восемь минут - участники из Ирана.

Во втором заезде серебро забрала сборная из Таджикистана (00:36:51).

Второе место в третьем за сегодня заезде досталось участникам из Монголии (00:24:08), следом за ними финишировал танк венесуэльских участников (00:24:50), а замкнули четверку гости из Сирии (00:25:30).

Четвертый заезд принес второе место экипажу из Зимбабве: они финишировали с результатом 47 минут 8 секунд.

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямые трансляции с подмосковного полигона Алабино, где с 3 по 17 августа проходит «Танковый биатлон». Посмотреть трансляцию конкурса можно также в приложении «Звезды» на Smart TV.

Всего в конкурсе примут участие команды из 25 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Кувейта, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Сирии, Сербии, Судана, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР.

«Танковый биатлон» состоит из трех этапов. Первый представляет собой индивидуальную гонку: в нем участвуют все команды. На втором этапе соревнуются по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.