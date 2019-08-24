Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» открылся в Москве

На Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

С 23 августа по 1 сентября в самом сердце России пройдут представления с участием 30 коллективов из 12 стран. В этом году свои программы зрителям презентуют участники из Азербайджана, Беларуси, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции, Японии, а также две международные группы: Кельтский оркестр волынок и барабанов и Команда кельтских танцев.

Свое приветствие участникам, организаторам и зрителям «Спасской башни» направил президент России Владимир Путин, а официальный старт мероприятию с фестивальной трибуны дал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Год от года фестиваль не перестает удивлять и радовать своих поклонников, и мы все этому свидетели!», - отметил градоначальник.

Особенность «Спасской башни» в 2019 году в идейном замысле: «Соло с оркестром» - так звучит тема двенадцатого фестиваля. На фоне военных оркестров солируют вокалисты и инструменталисты, исполняя композиции в самых разных музыкальных жанрах: от народной и военной музыки до классики и рока.

Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля ФСО России исполнил на открытии известный мировой хит «Roll Over Beethoven» Чака Берри, исполняемый в свое время The Beatles, Electric Light Orchestra и другими знаменитыми коллективами.

«Для нас это был совершенно новый и крайне интересный опыт. Мы, прежде всего, - музыканты и всегда с большим энтузиазмом пробуем свои силы в новых творческих проектах, чтобы в итоге представить публике то, что у нас получилось!», - поделился впечатлением от сотрудничества с рок-музыкантами дирижер оркестра, заслуженный артист РФ, полковник Евгений Никитин.

Не менее яркий номер в день открытия фестиваля публику ждал и в его заключительной части. Ведущий российский саксофонист, народный артист России Игорь Бутман исполнил знаменитую джазовую композицию «Lili was here» вместе с Центральным военным оркестром Минобороны РФ под управлением заслуженного артиста России полковника Сергея Дурыгина.

Финальным аккордом первого представления Фестиваля стало музыкальное попурри, в исполнении сводного оркестра всех участников «Спасской башни».

В числе почетных гостей в день открытия фестиваля на трибунах присутствовали замначальника Генштаба Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Истраков, замначальника Генштаба вице-адмирал Виктор Лиина, член общественного совета фестиваля «Спасская башня», руководитель Службы коменданта Московского Кремля ФСО России - комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников, народный артист России Евгений Хорошевцев, а также представители посольств иностранных государств.