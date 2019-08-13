Шойгу дал старт строительству филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки камня на месте строительства филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Балтийский флот оставался единственным, где нет подобного учебного заведения.

«Я уверен, что здесь, в Калининградской области, есть достойные преподаватели, ветераны флота, которые помогут в создании и самой базы, и преподавательского коллектива… И мы с вами увидим здесь одно из лучших учебных заведений не только Министерства обороны РФ, не только флота, но и нашей страны. Калининградская область этого достойна, она это заслужила. Поздравляю вас!» - сказал Шойгу во время торжественной церемонии.

Ранее в Калининградской области Сергей Шойгу посетил полигон Хмелевка, где проходит финальный этап конкурса «Морской десант» в рамках пятых, юбилейных Армейских международных игр. За происходящим на полигоне министр обороны наблюдал с командного пункта.

В этот момент участники конкурса состязались в мастерстве вождения плавающих бронетранспортеров. Команды преодолели целый ряд препятствий - колейный мост, ров, проход между столбами - и поразили надводные цели.