Главгосстройнадзор и «Росвоенипотека» заключили соглашение о сотрудничестве

Военнослужащие, покупая жилье на стадии строительства, будут получать актуальную информацию о застройщиках. Соответствующее соглашение подписали в Доме правительства Московской области руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев и начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян. Основная цель сотрудничества - снижения рисков военнослужащих

Документ предписывает, что контролирующий орган исполнительной власти Московской области по долевому строительству будет предоставлять информацию о застройщиках, осуществляющих строительство на территории Московской области, о результатах их проверок и другую информацию в ФГКУ «Росвоенипотека», которая затем будет доводиться непосредственно до военнослужащих.

Получить подробную информацию о наиболее безопасной с точки зрения долевого строительства недвижимости можно на сайте ФГКУ «Росвоенипотека».

«На этом сайте мы размещаем информацию о тех объектах, которые аккредитованы банками-партнерами в рамках ипотечного кредитования, и по которым степень готовности уже превышает 30 процентов», - прокомментировал Константин Ярославцев, руководитель ФГКУ «Росвоенипотека».

На сегодняшний день военнослужащими приобретено уже более 40 тысяч квартир на этапе строительства. На территории Московской области военнослужащими заключено более 20 тысяч договоров участия в долевом строительстве, что составляет порядка 50% от общего количества заключенных военнослужащими договоров по всей стране.

Ранее «Росвоенипотека» начала процесс перехода на программу ипотечного кредитования с аннуитетным платежом.