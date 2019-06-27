«Электронный рубеж-2019»: кадры учений подразделений РЭБ в Северной Осетии

На полигоне Шалхи в Северной Осетии прошел окружной этап конкурса «Электронный рубеж», на котором отбирали лучших военнослужащих подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Экипажи состязались в использовании комплексов для обнаружения, определения местоположения и подавления радиоэлектронных средств противника. В этом году в состязаниях были задействованы беспилотники и крылатые ракеты.

Специалисты РЭБ продемонстрировали технические возможности современных комплексов радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» и «Красуха» при прикрытии от атак с воздуха, управляемых по радиоканалам.

Бойцам удалось отбить нападение условного врага на колонну техники, которая совершала марш в назначенный район.

Также военнослужащие преодолели зараженную территорию на машинах РЭБ, а после этого пройти огненно-штурмовую полосу, провели дегазационную обработку техники с помощью специального комплекта ДК-4, оказали медицинскую помощь и эвакуировали раненых.

В конкурсе полевой выучки участвовали более ста военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц специальной техники.