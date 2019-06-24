«Славянское братство-2019»: видео десантирования из Ил-76 от первого лица

Российские и сербские десантники в рамках тренировки активной фазы учения «Славянское братство-2019» захватили аэродром, удерживаемый «незаконными вооруженными формированиями», и обеспечили десантирование основных сил и военной техники, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Десантники провели тренировку активной фазы учения, в ходе которой подразделения ВДВ России и Сербии под общим руководством сербской стороны выполнили задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований. Данный этап подразумевает захват аэродрома для обеспечения переброски подразделений», - отметили в ведомстве.

По 30 человек с каждой стороны десантировалось на управляемых парашютах «Арбалет-2» и парашютных системах сербского производства из самолетов Ил-76МД в районе аэродрома Ковин и, скрытно приблизившись к позициям условных террористов, уничтожили подразделения охранения.

«После захвата аэродрома Ковин состоялось массовое десантирование основных сил - одной боевой машины БМД-2, более 70 российских и 50 сербских десантников на парашютных системах Д-10 и порядка 50 белорусских коллег на парашютных системах Д-6», - добавили в Минобороны.

Военнослужащие произвели сбор на площадке приземления и выдвинулись в район полигона Орешац и Пескови для дальнейшего блокирования и уничтожения «незаконных вооруженных формирований».

В плановом совместном российско-сербско-белорусском тактическом учении, проводимом в рамках международного военного сотрудничества, в период с 14 по 27 июня текущего года, принимает участие более 600 военнослужащих трех стран. В ходе практического этапа учения планируется провести десантирование личного состава и техники на парашютных системах с дальнейшей отработкой вопросов по блокированию и уничтожения базы незаконных вооруженных формирований и форсированием водных преград.

На первом этапе учения военнослужащие дружественных армий отработали вопросы взаимодействия при выполнении тактических задач, провели сглаживание международного коалиционного подразделения, а также занятия по огневой и воздушно-десантной подготовке.