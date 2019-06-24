Минобороны РФ проинформировало ОБСЕ о внезапной проверке в ЦВО

Россия проинформировала ОБСЕ о проходящих в ЦВО учениях. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ОБСЕ были уведомлены, несмотря на то, что численность привлеченных войск не превышает не превышает лимит, установленный Венским документом от 2011 года. Так, информирование партнеров о мероприятиях не является обязательным по международному праву.

Как сообщил замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин, в ближайшее время новости о проверке передадут странам НАТО.

Он подчеркнул, что мероприятия проводятся по инициативе российской стороны.

Ранее сообщалось, что во внезапной проверке ЦВО примут 150 тысяч военных, 500 летательных аппаратов, 35 кораблей и 20 тысяч единиц техники.