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Выпускникам Военно-медицинской академии имени Кирова вручили дипломы

Лина Давыдова
18:11 21.06.2019
Дипломы Военно-медицинской Академии имени С.М.Кирова получили 1362 курсанта, 28 из них выпустились с золотыми медалями.
Выпускникам Военно-медицинской академии имени Кирова вручили дипломы
© Фото: vmeda.org

Курсанты Военно-медицинской Академии имени С.М.Кирова произнесли сегодня клятву врача и стали офицерами. За последние шесть лет это самый большой выпуск, дипломы получили 1362 учащихся. Двадцать восемь из них окончили выпустились с золотыми медалями.

Начальник Военно-медицинской академии Александр Фисун рассказал о новых стандартах подготовки курсантов.

«Наши курсанты сегодня обучаются по новым стандартам подготовки, которые учитывают не только вопросы общемедицинской подготовки - общехирургической, общетерапевтической, но и вопросы военной подготовки», - пояснил Фисун.

Новоиспеченных военных медиков поздравили первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и заместитель главы военного ведомства Тимур Иванов.

Выпускники Военно-медицинской Академии имени С.М.Кирова пополнят подразделения сухопутных и ракетных войск, ВДВ и Военно-морского флота России.

Лучшие из выпускников Академии планируют продолжить обучение в ординатуре. По словам начальника Главного военно-медицинского управления министерства обороны РФ Дмитрия Тришкина, сегодня войска нуждаются в том числе в узкоспециализированных докторах.

«В войсках есть, безусловно, потребность в узкоспециализированных врачах. Поэтому лучшие из этих выпускников сразу же поступили в ординатуру», - рассказал Тришкин.

Воспитанию будущих офицеров уделяется повышенное внимание. Так, для воспитанников Нахимовского военно-морского училища уже в конце июля сдадут новый спортивный дворец с катком, игровыми залами и теннисным кортом. Ход работ оценил заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он  отметил, что военные строители проделали уникальную работу по сохранению исторического Облика здания. Теперь комплекс соответствует всем требованиям, предъявляемым к детским и спортивным учреждениям.

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