Дмитрий Булгаков прибыл поздравить выпускников Вольской академии
Сам заместитель министра обороны окончил ее в 1976 году.
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Выпускной сегодня состоится в Вольском филиале Военной академии Материально-технического обеспечения имени Хрулева.
Накануне туда приехал заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков. Он осмотрел полигон учебного заведения на котором, развернут современный городок на 200 человек, а также открыл современный спортивный комплекс с крытым бассейном.
Замминистра обороны сам окончил эту академию в 1976 году. Учебное заведение начало готовить военнослужащих тылового обеспечения с 1964 года. До этого академия была многопрофильной.