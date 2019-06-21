Дмитрий Булгаков прибыл поздравить выпускников Вольской академии

Выпускной сегодня состоится в Вольском филиале Военной академии Материально-технического обеспечения имени Хрулева.

Накануне туда приехал заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков. Он осмотрел полигон учебного заведения на котором, развернут современный городок на 200 человек, а также открыл современный спортивный комплекс с крытым бассейном.

Замминистра обороны сам окончил эту академию в 1976 году. Учебное заведение начало готовить военнослужащих тылового обеспечения с 1964 года. До этого академия была многопрофильной.