Псковские десантники отправились в Сербию на учение «Славянское братство-2019»

Более 200 десантников из Пскова направились в Сербию для участия в международных учениях «Славянское братство-2019».

Военные Псковской десантно-штурмовой дивизии со штатной техникой отправились в Сербию, где будут участвовать в совместном сербско-белорусско-российском учении, в ходе которого десантники этих стран отработают подготовку и применение коалиционной тактической группы при выполнении контртеррористических задач.

Для проведения учения на высоком уровне будет задействовано более 50 единиц колесной и гусеничной военной техники, а также самолеты Военно-транспортной авиации Ил-76мд.

Вчера, 13 июня, на аэродроме «Кресты» под Псковом была проведена погрузка личного состава и военной техники в самолеты ВТА ВКС РФ. Когда российские десантники прибудут на место проведения учения, военнослужащие трех государств проведут подготовительные мероприятия, а на территории военного городка в городе Панчево пройдет церемония открытия.

В масштабном учении примут участие около 600 военных. От Сербии - приблизительно 300 человек, от Белоруссии - 60. На первом этапе военнослужащие будут отрабатывать слаженность подразделений, задачи по контртеррористической тактике, а также проводить занятия по воздушно-десантной и огневой подготовке.