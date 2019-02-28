Фрегат «Адмирал Эссен» пополнит флотскую группировку РФ в Средиземном море
Экипаж корабля будет действовать в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в дальней оперативной зоне.
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» вышел из Севастополя и взял курс на Средиземное море, где сменит фрегат «Адмирал Макаров» в российской группировке ВМФ.
Как сообщила пресс-служба ЧФ, корабль взял курс на черноморские проливы.
«После прохождения проливов экипаж корабля войдет и будет действовать в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в дальней оперативной зоне», - говорится в сообщении.
По прибытии в Средиземное море корабль сменит фрегат «Адмирал Макаров», который выполняет задачи в дальней оперативной зоне с ноября 2018 года.