Фрегат «Адмирал Эссен» пополнит флотскую группировку РФ в Средиземном море

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» вышел из Севастополя и взял курс на Средиземное море, где сменит фрегат «Адмирал Макаров» в российской группировке ВМФ.

Как сообщила пресс-служба ЧФ, корабль взял курс на черноморские проливы.

«После прохождения проливов экипаж корабля войдет и будет действовать в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в дальней оперативной зоне», - говорится в сообщении.

По прибытии в Средиземное море корабль сменит фрегат «Адмирал Макаров», который выполняет задачи в дальней оперативной зоне с ноября 2018 года.