Военнослужащие группировки войск «Восток», использовавшие реактивную систему залпового огня «Ураган», нанесли удар по району сосредоточения резервов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, операторы разведывательных беспилотников обнаружили маршруты переброски украинских подразделений, а также место скопления личного состава и автомобильной техники в районе населенного пункта Широкое. После уточнения координат информация была передана артиллерийскому подразделению. Получив целеуказание, расчет РСЗО открыл огонь по выявленным позициям, где, как утверждается, находились украинские военнослужащие, техника и оборудованные укрытия.

В Минобороны заявили, что в результате удара были уничтожены более 30 военнослужащих ВСУ, несколько единиц автомобильной техники и позиции, предназначенные для размещения прибывающего подкрепления. По оценке российского военного ведомства, нанесенный удар сорвал переброску резервов и не позволил украинской стороне использовать их для усиления обороны на линии боевого соприкосновения.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что взятие под контроль населенного пункта Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр» и освобождения территории ДНР. Штурмовые подразделения группировки заняли район обороны противника и зачистили его от личного состава ВСУ.