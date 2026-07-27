МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты «Урагана» уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области

Нанесенный удар сорвал переброску резервов и не позволил ВСУ использовать их для усиления обороны на линии боевого соприкосновения.
Дарья Неяскина 27-07-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Восток», использовавшие реактивную систему залпового огня «Ураган», нанесли удар по району сосредоточения резервов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, операторы разведывательных беспилотников обнаружили маршруты переброски украинских подразделений, а также место скопления личного состава и автомобильной техники в районе населенного пункта Широкое. После уточнения координат информация была передана артиллерийскому подразделению. Получив целеуказание, расчет РСЗО открыл огонь по выявленным позициям, где, как утверждается, находились украинские военнослужащие, техника и оборудованные укрытия.

В Минобороны заявили, что в результате удара были уничтожены более 30 военнослужащих ВСУ, несколько единиц автомобильной техники и позиции, предназначенные для размещения прибывающего подкрепления. По оценке российского военного ведомства, нанесенный удар сорвал переброску резервов и не позволил украинской стороне использовать их для усиления обороны на линии боевого соприкосновения.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что взятие под контроль населенного пункта Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр» и освобождения территории ДНР. Штурмовые подразделения группировки заняли район обороны противника и зачистили его от личного состава ВСУ.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #РСЗО «Ураган» #группировка войск «Восток» #Запорожская облсть #разведывательные дроны #резервы ВСУ #пункт Широкое
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 