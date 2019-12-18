Субмарины с баллистическими ракетами: глава Генштаба ВС РФ раскрыл приоритеты развития ВМФ

Россия рассматривает развитие ВМФ в качестве одной из важнейших задач. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, отвечая на вопросы представителей оборонных ведомств других стран в рамках подготовки брифинга для иностранных военных атташе.

Представитель Норвегии, обращаясь к Герасимову, напомнил, что не так давно президент РФ Владимир Путин назвал развитие Военно-Морского Флота одним из основных приоритетов государства. После этого он поинтересовался у главы Генштаба, каким новым корабельным проектам будет отдан приоритет при строительстве ВМФ в перспективе.

«Развитие Военно-Морского Флота нами рассматривается как одна из важнейших задач. Как я уже упоминал, повышены темпы строительства кораблей и подводных лодок. Это связано с необходимостью обеспечения военно-морского присутствия в удаленных районах Мирового океана», - сказал Герасимов.

Он также сообщил, что приоритет в развитии флота отдается ракетным подводным лодкам стратегического назначения с современными баллистическими ракетами. Кроме того, по словам начальника Генерального штаба, особое внимание уделяется строительству многоцелевых подводных лодок и многофункциональных надводных кораблей, оснащенных ракетными комплексами высокоточного оружия «Калибр», «Циркон» и другим современным вооружением.

При этом Валерий Герасимов добавил, что новые корабли будут обладать повышенными боевыми возможностями. Также, по его словам, они смогут действовать и применять оружие в едином информационном пространстве.

Кроме того, глава Генштаба рассказал, что Россия не планирует наращивать группировку в Сирийской Арабской республике. По его словам, находящихся в Сирии сил достаточно для решения задач.