Шойгу прибыл на встречу с президентом Египта
Глава российского военного ведомства также возглавит делегацию на шестом заседании российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в египетский Каир. Глава российского военного ведомства встретится с президентом североафриканской страны Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Кроме того, Шойгу возглавляет российскую делегацию на шестом пленарном заседании совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщили в военном ведомстве.
Также у министра запланирована отдельная встреча с египетским коллегой Мухаммедом Ахмедом Заки.
Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также приоритетные темы российско-египетского военного и военно-технического сотрудничества.