Главный храм ВС РФ украсят купола из сусального палладия

Главный храм Вооруженных сил РФ, который возводится в парке «Патриот» и откроется ко Дню Победы, 9 мая 2020 года, украсят купола из сусального палладия. Этот особый состав позволит им блестеть золотом.

Установку всех пяти куполов храма планируют закончить до 15 ноября, для этого привлекут сверхтяжелый кран грузоподъемностью в 750 тонн.

«Это огромное сооружение - главный купол храма. Его только начали покрывать листами из хрома и узорами. Затем в ход пойдет сусальное золото - ручная работа. После его поднимут на высоту 80 метров», - сообщил корреспондент «Звезды» Игорь Балдин.

От основания храма до креста будет почти сто метров. По своим размерам он уступит только Исаакиевскому собору и Храму Христа Спасителя.

Внутри сооружения уже готовы четыре предела, там поставят иконы святых - покровителей воинства. А под алтарем в настоящее время рабочие монтируют витражи. Зеленый - цвет Вооруженных сил - конечно, будет главным.

Витражи с изображением воинских наград создают в Академии акварели и изящных искусств. Преподаватели и студенты уже изготовили первый из них.

Под самым куполом академии сияет Звезда ордена Святого Владимира. Орден Победы воссияет в ближайшее время. При его изготовлении совмещали множество художественных техник, с которыми даже без электричества в храме всегда будет много света.