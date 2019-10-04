Атака бомбардировщиков и танковая мощь: кадры учений десантников под Волгоградом
В ходе тактических учений Камышинской бригады ВДВ был освобожден захваченный условными боевиками аэродром. В маневрах был также задействован спецназ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Десантники в Волгоградской области в ходе учений освободили захваченный условными боевиками аэродром. Тактические учения Камышинской бригады ВДВ прошли при поддержке авиации.
Первыми «врага» атаковали бомбардировщики, которые подготовили плацдарм для высадки основных сил. Затем в небе появились транспортники и шесть сотен парашютистов, которые сразу вступили в бой.
По легенде учений, «противник» пытался дать отпор, но его окружили. А на помощь подразделениям ВДВ пришли танки и боевые машины пехоты, для которых водная преграда не стала помехой.
Свои задачи были и у спецназа: он незаметно подобрался к огневым точкам условных боевиков и уничтожил их.