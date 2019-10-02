Главный храм Российской армии украсят витражи с изображением орденов

Главному храму Вооруженных Сил РФ добавляют цвета, света и красок. Преподаватели и студенты Академии Сергея Андрияки создают витражи с изображением воинских наград. Один из них называется «Орден Победы». Он воссияет в ближайшее время. При изготовлении витража совмещали множество художественных техник.

Народный художник России Сергей Андрияка показывает результаты труда целого коллектива. Витраж Главного храма Вооруженных Сил собран воедино руками преподавателей и студентов.

«Как говорят, соборный опыт. Все вместе, вот взяли и сделали. Тем более, это важно сегодня, когда царит индивидуализм. А когда мы выполняем такую большую работу, ребята учатся работать в коллективе», - рассказал ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, народный художник РФ Сергей Андрияка.

Соборным или кафедральным называют и использованное в витражах стекло. За счет своей неровной поверхности оно особым образом преломляет свет. Кобальт дает красный, хром - синий, а железо - коричневый цвет, но преобладает, конечно, зеленый.

В общей сложности, для Главного храма Вооруженных Сил РФ будет изготовлено 40 витражей с изображением воинских наград. Главный из них называется «Орден Победы», где при помощи специальной стеклянной крошки воссоздается эффект неба над Кремлем.

Для того, чтобы бриллианты в окаймлении «Ордена Победы» заиграли во всей красе, используется несколько слоев стекла. Наполовину готовый витраж кладут в специальную печь, где в течение двух суток постепенно нагревают до 800 градусов, а потом также медленно остужают.

«У нас с вами до пяти слоев. Нам нужно, чтобы у нас равномерно прогрелись все, от верхнего и нижнего, чтобы стекло на молекулярном уровне спеклось друг в друга и не испытывало стресса», - рассказала руководитель учебно-производственных мастерских Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Евгения Лебедева.

Все надписи на стекле вырезают машиной на гидроабразивном станке. Изображения наград перерисовываются вручную с предельной достоверностью.

На изготовление внутреннего убранства Главного храма Вооруженных Сил остается чуть более полугода. Открыть грандиозное сооружение планируют к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главный храм Российской армии возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в военно-патриотическом парке «Патриот».