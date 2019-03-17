«Триумф» в действии: кадры заступления на боевое дежурство расчетов ЗРС С-400 под Калининградом

ПВО Балтфлота на этой неделе усилилась очередным полковым комплектом зенитной ракетной системы дальнего действия С-400 «Триумф», который поступил сюда в рамках государственного оборонного заказа. Новые комплексы прибыли в пункт постоянной дислокации в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб.

Один такой ЗРС способен обеспечить сотни километров бесполетной зоны в небе и сбить не только самолет, но и баллистическую мишень.

«Возможностей комплекса хватает для того чтобы перекрыть Калининградскую область во всем диапазоне высот и скоростей на всех дальностях», - сказал Виталий Семеренко, командир зенитно-ракетного дивизиона.

Радиус действия - около четырехсот километров. Высота цели - от нескольких метров над землей до нескольких десятков километров.

До четырех ракет в одном залпе, минимальное время на перезарядку. Комплексы С-400 эффективно обнаруживают все возможные типы воздушных целей и даже некоторые наземные объекты. Самый современный комплекс ПВО, аналогов которому нет нигде в мире.

Преодолеть рубежи обороны С-400 - задача практически неразрешимая для любых средств поражения, будь то малоразмерный беспилотник, крылатая или баллистическая ракета.

«Точность поражения воздушной цели очень высока, можно сказать сто процентов, за счет современных вычислительных средств, на которых построен зенитно-ракетный комплекс», - сказал Артем Александров, командир радиотехнической батареи.

Время на приведение в боевую готовность «полная» - всего несколько минут. Наблюдение за воздушной обстановкой — непрерывно. Реакция в случае опасности — молниеносная.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Способен уничтожать цели на высотах от 30 километров до 5 метров. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.