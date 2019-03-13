Отбор на АрМИ-2019: кадры «Танкового биатлона» на полигоне в Алабино

Лучшие экипажи танков Т-72Б3 Западного военного округа сошлись в схватке на полигоне Алабино. Там продолжается отборочный этап «Танкового биатлона» АрМИ-2019.

Военнослужащие выжимают из техники все возможное - скорости запредельные. И это несмотря на заснеженную весеннюю трассу. Следующий огневой рубеж - стрельба из пулемета.

Победители этих соревнований теперь встретятся на всеармейском этапе, а лучшие из лучших будут отстаивать честь России на международных соревнованиях АрМИ-2019 летом.