Отбор на АрМИ-2019: кадры «Танкового биатлона» на полигоне в Алабино
Победители этих соревнований теперь встретятся на всеармейском этапе соревнований танкистов.
Лучшие экипажи танков Т-72Б3 Западного военного округа сошлись в схватке на полигоне Алабино. Там продолжается отборочный этап «Танкового биатлона» АрМИ-2019.
Военнослужащие выжимают из техники все возможное - скорости запредельные. И это несмотря на заснеженную весеннюю трассу. Следующий огневой рубеж - стрельба из пулемета.
Победители этих соревнований теперь встретятся на всеармейском этапе, а лучшие из лучших будут отстаивать честь России на международных соревнованиях АрМИ-2019 летом.