Ночной этап «Танкового биатлона» на «АрМИ» может пройти в 2019 году

Ночной этап «Танкового биатлона» и «Военного ралли» планируют провести на V Армейских международных играх. Об этом сообщил в среду начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев на заседании, посвященном проведению Армейских международных игр-2019.

«В юбилейных Играх предусмотрен ряд особенностей. Прорабатываются: проведение ночного этапа всеармейских соревнований "Танкового биатлона" и ралли-рейда в конкурсе "Военное ралли"», - сказал он.

Бувальцев также рассказал, что конкурс будет усложнен и станет более зрелищным, в некоторых состязаниях выступят женские экипажи.