Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» впервые зашел в Севастополь

Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» успешно завершил переход из Новороссийска и впервые зашел в Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

Ранее корабль успешно выполнил все мероприятия по плану государственных испытаний.

Торжественный подъем Военно-морского флага на корабле и прием его в состав ВМФ запланирован на декабрь 2018 года. Церемония пройдет в пункте базирования корабля городе-герое Севастополе.

Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр - «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны. Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства, однако в случае необходимости они могут наносить удары по объектам противника на расстоянии нескольких тысяч километров. В составе ВМФ России имеется шесть кораблей.