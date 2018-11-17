Улетели на юг: истребители Су-27СМ3 пополнили авиацию ЮВО

В смешанное авиационное соединение 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированное в Краснодарском крае, поступили модернизированные истребители поколения «4++» Су-27СМ3.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, самолеты совершили перелет с авиационного завода в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, преодолев около 10 тысяч км с двумя промежуточными посадками на дозаправку на аэродромах в Новосибирской и Челябинской областях.

«Перегоны авиационной техники выполнили отлично. На всем маршруте погода была приемлемая. Авиационная техника вела себя достойно. По подготовке проблем не возникало. Все благополучно завершилось, техника на месте», - отметил штурман эскадрильи майор Олег Карташев.

В настоящее время Су-27СМ3 является глубоко модернизированным многоцелевым реактивным истребителем с более мощным двигателем, увеличенной маневренностью и дальностью полета.

«Данное событие очень важно для нас, которого ждали в течение года. Сегодня мы получили звено модернизированных самолетов Су-27СМ3. К концу года мы ожидаем поступление еще одного звена модернизированной техники. Полк переходит на новые образцы авиационной техники», - пояснил командир смешанного авиационного полка полковник Олег Захаров.

До конца 2020 года в войсках ЮВО долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей планируется довести до 70%, а по некоторым образцам и до 100%.