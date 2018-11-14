Шойгу наградил военного министра Кубы

Орден Дружбы вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу министру Революционных вооруженных сил Кубы генералу армейского корпуса Леопольдо Синтре Фриасу. Церемония награждения состоялась в рамках визита кубинской военной делегации в Москву.

«В знак высокой оценки Вашего вклада в развитие отношений между Россией и Кубой с удовольствием хочу вручить вам орден Дружбы и пожелать дальнейших успехов в вашей ответственной деятельности», - отметил Сергей Шойгу.

Принимая награду, генерал Фриас выразил глубокую благодарность и подчеркнул, что орден является доказательством тесных связей, объединяющих два государства.

«Я его принимаю от имени вооруженных сил и, прежде всего, от имени всего нашего кубинского народа за его вклад в укрепление мира, дружбы и военно-технического сотрудничества», - сказал генерал Фриас.

Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил личный вклад главы кубинского оборонного ведомства в развитие отношений между Россией и Кубой.