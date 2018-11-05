Российская армия возглавила рейтинг самых мощных армий Европы

РФ встала во главе рейтинга из 25 сильнейших армий Европы. Авторы исследования учитывали численность вооружения и техники, военнослужащих и развитость страны.

Россия заняла первое место с числом в 3,5 миллионов военнослужащих, 20,3 тысяч танков, около 4 тысяч самолетов и оборонным бюджетом в 47 миллиардов долларов.

Рейтинг составлен изданием Business Insider. После РФ на строчках ниже расположились Франция, Турция, Германия, Италия, Испания, Польша и Греция. На 10 месте списка находится Украина со своим бюджетом в 4,88 миллиардами долларов, 1,1 миллионом военнослужащих, 2,2 тысячами танков и 240 самолетами.

В числе стран, находящихся еще ниже, находится Беларусь, Румыния, Чехия и другие страны. Замыкает рейтинг Бельгия и ее 38,8 тысяч военнослужащих, 164 самолета и ни одного танка. Оборонный бюджет страны составляет всего около 5 миллиардов долларов.