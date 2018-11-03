Второго ноября в Национальном центре управления обороной РФ состоялось селекторное совещание с руководящим составом ВС России. На нем Сергей Шойгу подвел итоги учебного года в Вооруженных силах РФ, который завершился 31 октября.

По словам министра обороны, за минувший год уровень полевой, воздушной и морской выучки личного состава значительно вырос.

Так, на 16% увеличилась интенсивность межвидовой подготовки, еще на 14% – количество двусторонних учений.

Всего за год было подготовлено 615 летчиков, а общее количество часов полетов ВКС РФ превысило 380 тысяч.

В Воздушно-десантных войсках совершено 168640 прыжков с парашютом, а морские экипажи ВМС РФ отработали более 560 курсовых задач. В общей сложности они провели в воде 15450 суток.

Более того, как заявил Шойгу, свыше 3800 учений провели российские Сухопутные войска, а навыки эксплуатации современного вооружения освоили 17,5 тысяч младших специалистов.

Ранее сообщалось, что в ходе селекторного совещания Сергей Шойгу заявил, что учения корабельных сил и авиации ВМФ России «Океанский щит» будут проводиться на постоянной основе. Более того, стало известно, что в первом квартале 2019 года будет построен опытный образец новейшего самолета-заправщика на базе транспортного самолета Ил-76МД-90А.