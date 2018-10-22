Авиация СФ обнаружила подлодку «противника» в Баренцевом море

В рамках учений авиации Северного флота противолодочные самолеты Ил-38 обнаружили и атаковали подлодку условного противника, сообщает пресс-служба Северного флота.

В сообщении отмечено, что маневры проходили на полигонах в Баренцевом море в рамках контрольной проверки боевой готовности сил флота.

В роли вражеской субмарины выступила многоцелевая атомная подводная лодка, которая была условно уничтожена авиацией.