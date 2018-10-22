Авиация СФ обнаружила подлодку «противника» в Баренцевом море
В учениях были задействованы два самолета Ил-38, а также четыре вертолета Ка-27, малые противолодочные корабли Северного флота «Брест» и «Снежногорск».
Фото: Минобороны РФ
В рамках учений авиации Северного флота противолодочные самолеты Ил-38 обнаружили и атаковали подлодку условного противника, сообщает пресс-служба Северного флота.
В сообщении отмечено, что маневры проходили на полигонах в Баренцевом море в рамках контрольной проверки боевой готовности сил флота.
В роли вражеской субмарины выступила многоцелевая атомная подводная лодка, которая была условно уничтожена авиацией.