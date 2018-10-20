Ультрасовременный истребитель-перехватчик: каким будет МиГ-41

Минобороны России получило все материалы по созданию перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата МиГ-41 на смену МиГ-31, сообщил генеральный конструктор, вице-президент по инновациям Объединенной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.

Как пишет ТАСС, работы по созданию скоростного истребителя-перехватчика ведутся ОКБ МиГ вместе с КБ авиазаводу «Сокол» в Нижнем Новгороде с начала 2010-х годов. Планируется, что новый истребитель заметит МиГ-31, который был разработан в 1970-х годах.

Некоторые СМИ утверждают, что самолет получит название «МиГ-41». У нового самолета, по предварительным данным, будет отличный от системы «Заслон» у Миг-31 радар.

Ранее гендиректор «МиГ» Илья Тарасенко отмечал, что в ближайшее время общественности будут представлены результаты работы над созданием нового истребителя-перехватчика.