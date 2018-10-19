Шойгу заявил о полном выполнении договоренностей с Китаем

На встрече главы российского военного ведомства и главы КНР Сергей Шойгу отметил, что достигнутые ранее договоренности об интенсивных контактах в сфере военного сотрудничества полностью выполняются.

«Во время наших встреч мы договорились о более интенсивных контактах по линии военного сотрудничества и наши договоренности выполняются полностью» , - подчеркнул Шойгу.

В свою очередь Си Цзиньпин на встрече с Шойгу высоко оценил итоги двусторонней межправкомиссии по ВТС. По его словам, он считает успешным результаты 23-го заседания российско-китайской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) и поблагодарил за это министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также попросил его передать привет российскому президенту Владимиру Путину.

Ранее Сергей Шойгу вместе с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся провел 23-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по ВТС.