Уникальные кадры подготовки к вылету Ту-160 на учениях стратегических ядерных сил публикует «Звезда»

Учения стратегических ядерных сил России прошли 11 октября по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина.

В ходе маневров были проверены система управления вооруженными силами и надежность прохождения учебно-боевых приказов и сигналов по всей вертикали управления от Национального центра управления обороной РФ до командных пунктов соединений и воинских частей.

К учениям привлекались наземные, морские и авиационные стратегические ядерные силы, а также средства системы предупреждения о ракетном нападении. В числе прочих в маневрах были задействованы стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Самолет предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Задачи маневров выполнены в полном объеме. Все учебные цели на полигонах Кура, Чижа, Пембой и Теректа поражены.