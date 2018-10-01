В Минобороны РФ рассказали о призывных льготах для молодых педагогов

Молодые педагоги будут призываться на военную службу только в период весенней кампании. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«В осеннюю кампанию не будут призываться на военную службу граждане, являющиеся педагогическими работниками, которые в соответствии с законодательством призываются один раз в год с 1 мая по 15 июля», - заявил Бурдинский в ходе пресс-конференции об итогах весеннего призыва граждан на военную службу и задачах на осенний призыв 2018 года.

Он также отметил, что граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на уборочных работах, будут призываться на военную службу после 15 октября.

Осенняя призывная кампания стартовала в РФ 1 октября. Согласно указу президента РФ до 31 декабря на срочную службу будут набраны 132,5 тысячи россиян от 18 до 27 лет.