В Минобороны рассказали о конкурсе в самое популярное военное учебное заведение России

Конкурс в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) составляет не менее пяти человвек на место. Сегодня училище является одним из самых популярных ВУЗов Минобороны России среди абитуриентов. Об этом сообщают в Департаменте информации и ассовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Вступительные испытания здесь проводятся в несколько потоков: сначала прибывающие предоставляют результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию, а уже в самом училище абитуриенты проходят медкомиссию, экзамен на физическую подготовку и профессиональный психологический отбор. Зачисление отобранных по рейтингу кандидатов состоится 1 августа», - говорится в сообщении.

Кроме ДВОКУ, у абитуриентов 2018 года популярны Военный университет, Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени В.Ф. Маргелова, Военный институт физической культуры и Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова. Средний конкурс в учебные заведения Минобороны по стране ожидается около трех с половиной человек на место. Самый высокий конкурс фиксируется среди девушек - свыше 16 человек на место.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, дислоцированное в городе Благовещенск Амурской области, – одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке. С 1940 по 2017 год военный ВУЗ произвел 106 выпусков, подготовив более 26 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.