Истребители ВКС посадили «угнанный» транспортный самолет
Экипажи авиации Западного военного округа провели тренировку по противодействию террористам.
Фото: пресс-служба ЗВО
В Тверской области летчики оперативно-тактической авиации отработали действия по принуждению к посадке условного воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
По замыслу занятия некий транспортный самолет был захвачен террористами. Для безопасного разрешения ситуации после получения данных радиолокационной разведки в воздух поднялись истребители МиГ-31БМ и Су-27. Летчики визуально обнаружили транспортник, вошли в контакт с его экипажем и сопроводили самолет до аэродрома посадки. Затем подразделения антитеррора оцепили самолет, произвели штурм и захватили условных террористов.
В ходе тренировки экипажи самолетов смешанного авиационного полка ЗВО выполнили 6 летных смен.