Истребители ВКС посадили «угнанный» транспортный самолет

В Тверской области летчики оперативно-тактической авиации отработали действия по принуждению к посадке условного воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

По замыслу занятия некий транспортный самолет был захвачен террористами. Для безопасного разрешения ситуации после получения данных радиолокационной разведки в воздух поднялись истребители МиГ-31БМ и Су-27. Летчики визуально обнаружили транспортник, вошли в контакт с его экипажем и сопроводили самолет до аэродрома посадки. Затем подразделения антитеррора оцепили самолет, произвели штурм и захватили условных террористов.

В ходе тренировки экипажи самолетов смешанного авиационного полка ЗВО выполнили 6 летных смен.