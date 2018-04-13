Британия участвовала в организации провокации с химатакой в Восточной Гуте - Минобороны
У Минобороны РФ есть доказательства непосредственного участия Великобритании в организации провокации в Восточной Гуте, сообщил на брифинге официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.
«В распоряжении российского военного ведомства имеются доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации провокации в Восточной Гуте, когда якобы сирийскими войсками 7 апреля были применены отравляющие вещества в городе Дума», - заявил он.
По его словам, накануне «химатаки» Лондон оказал мощное давление на представителей так называемых «Белых касок», которые впоследствии сняли провокационный ролик.
«Провокация в сирийской Думе была проведена с целью введения в заблуждение мирового сообщества. Ее подлинная цель сегодня всем понятна – спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии», - подчеркнул Конашенков.
И далее представил видеодоказательство отсутствия химатаки в Восточной Гуте.
Ранее о том, что к постановочной химатаке имеют отношение спецслужбы русофобского государства, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.