Британия участвовала в организации провокации с химатакой в Восточной Гуте - Минобороны

У Минобороны РФ есть доказательства непосредственного участия Великобритании в организации провокации в Восточной Гуте, сообщил на брифинге официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

«В распоряжении российского военного ведомства имеются доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации провокации в Восточной Гуте, когда якобы сирийскими войсками 7 апреля были применены отравляющие вещества в городе Дума», - заявил он.

По его словам, накануне «химатаки» Лондон оказал мощное давление на представителей так называемых «Белых касок», которые впоследствии сняли провокационный ролик.

«Провокация в сирийской Думе была проведена с целью введения в заблуждение мирового сообщества. Ее подлинная цель сегодня всем понятна – спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии», - подчеркнул Конашенков.

И далее представил видеодоказательство отсутствия химатаки в Восточной Гуте.

Ранее о том, что к постановочной химатаке имеют отношение спецслужбы русофобского государства, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.