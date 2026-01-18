МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Молнии» ударили по позициям дроноводов ВСУ в Купянском районе

Беспилотник «Молния-2» способен нести на себе боевую часть массой около шести килограммов и преодолевать расстояния в десятки километров.
19-01-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет БПЛА самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожил пункты управления дронами и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации в Купянском районе Харьковской области. Дроноводы регулярно поражают различную военную технику и укрытия боевиков. В этот раз отличились бойцы войск беспилотных систем в составе 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

«Выполняем боевые задачи по вылету FPV-дронов самолетного типа "Молния-2". Работаем по целям, которые находит разведка. Это укрытия противника, площадки запуска БПЛА, какие-то дома, в которых они хранят боекомплекты или их склады. Не даем им спуска. Летаем часто и много, стараемся качественно отрабатывать, чтобы им жизнь медом не казалась», - рассказал оператор БПЛА «Молния-2» с позывным Гудок.

Подготовка ударных дронов начинается в ремонтной мастерской, где их собирают и тестируют. Затем аппараты оснащают боеприпасами, выбирая оптимальный вариант для конкретных задач. Благодаря особой конструкции эти беспилотники могут нести более мощное вооружение по сравнению с обычными квадрокоптерами.

БПЛА такого типа с высокой эффективностью уничтожают легкобронированные сооружения, живую силу и технику ВСУ на линии боевого соприкосновения, а массовое их использование значительно ускоряет продвижение российских войск и освобождение территорий от украинских боевиков. Работают операторы дронов круглосуточно, а поставленные задачи выполняют вопреки метеоусловиям.

Ударный дрон «Молния» за счет своих тактико-технических характеристик способен наносить удары на большем расстоянии, чем FPV-дрон, и нести на себе боевую часть весом около шести килограммов. Пластиковый каркас «Молнии» защищает от влаги все необходимое оборудование и позволяет преодолевать расстояния в десятки километров.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #Харьковская область #молния-2 #Дроноводы
