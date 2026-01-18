Операторы БПЛА сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

Операторы ударных дронов войск беспилотных систем группировки «Восток» сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области. Активность противника в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области обнаружили во время проведения разведки.

Противник попытался контратаковать в направлении населенного пункта Гуляйполе. Его штурмовые группы на бронетехнике выдвинулись из района сосредоточения, рассчитывая незаметно подойти к нашим позициям. Несмотря на плохую погоду расчет разведывательного БПЛА обнаружил цели и передал их операторам ударных дронов.

В результате уничтожены БТР M1117, боевая бронемашина «Козак» и несколько бронемашин «Новатор», а также автомобильная техника. Боевиков, которые спешились и пытались укрыться после уничтожения машин, наши операторы настигли в лесополосах.

Попытки противника организовать контратаки на данном участке были сорваны. Подразделения группировки «Восток» своевременно выявляют выдвижение сил противника и уничтожают их на подступах, не допуская развития атаки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.