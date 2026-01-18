МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Операторы БПЛА сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

ВСУ пытались атаковать в направлении населенного пункта Гуляйполе под прикрытием непогоды.
19-01-2026 06:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных дронов войск беспилотных систем группировки «Восток» сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области. Активность противника в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области обнаружили во время проведения разведки.

Противник попытался контратаковать в направлении населенного пункта Гуляйполе. Его штурмовые группы на бронетехнике выдвинулись из района сосредоточения, рассчитывая незаметно подойти к нашим позициям. Несмотря на плохую погоду расчет разведывательного БПЛА обнаружил цели и передал их операторам ударных дронов.

В результате уничтожены БТР M1117, боевая бронемашина «Козак» и несколько бронемашин «Новатор», а также автомобильная техника. Боевиков, которые спешились и пытались укрыться после уничтожения машин, наши операторы настигли в лесополосах.

Попытки противника организовать контратаки на данном участке были сорваны. Подразделения группировки «Восток» своевременно выявляют выдвижение сил противника и уничтожают их на подступах, не допуская развития атаки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #ВСУ #запорожская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 