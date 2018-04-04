Московская конференция по международной безопасности: онлайн-трансляция

В столице России 4–5 апреля проходит VII Московская конференция по международной безопасности. Сайт «Звезды» ведет прямую видеотрансляцию с мероприятия.

Основной темой конференции заявлена тема «Перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке после разгрома ИГИЛ* в Сирии». Кроме того, отдельное внимание, как ожидается, участники встречи уделят вопросам постконфликтного восстановления и налаживания мирной жизни в Сирийской Арабской Республике.

Еще ряд секций конференции посвятят вопросам безопасности в Азии, Европе, Африке и Латинской Америке с акцентом на взаимодействие военных ведомств в обеспечении безопасности в регионах.

Отдельно участники мероприятия рассмотрят так называемый феномен «мягкой силы», применяемый в качестве инструмента решения военно-политических задач.

На полях конференции пройдут встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегами из зарубежных стран. Планируется подписание ряда документов по военному и военно-техническому сотрудничеству.

В общей сложности для участия в конференции прибыли более 850 гостей, среди них – министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 95 стран. Аккредитацию на форум получили свыше 700 журналистов, как российских, так и зарубежных.

Московская конференция пo международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года. Как отметил в преддверии старта мероприятия Сергей Шойгу, площадка позволяет лучше понимать пути и перспективы развития сотрудничества в военной сфере.

«Дискуссии на конференции позволяют не только лучше понять позиции различных стран, но и определить перспективные направления международного военного сотрудничества», – констатировал глава Минобороны России.

*ИГИЛ – организация, запрещенная на территории России