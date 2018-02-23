Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества почтил память погибших за Родину и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщили на официальном сайте российского лидера.

Военнослужащие Президентского полка установили венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации» у мемориала, после чего Путин поправил ленту и замер на несколько мгновений, склонив голову.

Также в церемонии возложения цветов приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, председатель правительства Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, представители ветеранских организаций и высокопоставленные чиновники.

Возложение цветов завершилось торжественным маршем роты почетного караула и военного оркестра.