В Санкт-Петербурге прошла «Юнармейская елка»

Танцы в национальных костюмах и балет на льду: в Северной столице в торжественной обстановке прошла «Юнармейская елка».

Гостями праздника стали отряды военно-патриотического движения «Юнармия» со всего региона. На мероприятии выступили более 200 артистов, включая ансамбль песни и пляски Западного военного округа и коллектив драматического театра Балтийского флота.

Стоит отметить, что праздничные номера были подготовлены и самими юнармейцами.

«Сегодня уникальное мероприятие: это первая межрегиональная елка – отряды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Эта елка проводится под эгидой командующего Западным военным округом», – отметил начальник штаба регионального отделения «Юнармии» в Санкт-Петербурге Игорь Коровин.

С наступающим Новым годом юнармейцев поздравил командующий Западным военным округом Андрей Картаполов.