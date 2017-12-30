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В Санкт-Петербурге прошла «Юнармейская елка»

Вадим Иванов
17:20 30.12.2017
На праздник попали отряды военно-патриотического движения со всего региона.

Танцы в национальных костюмах и балет на льду: в Северной столице в торжественной обстановке прошла «Юнармейская елка».

Гостями праздника стали отряды военно-патриотического движения «Юнармия» со всего региона. На мероприятии выступили более 200 артистов, включая ансамбль песни и пляски Западного военного округа и коллектив драматического театра Балтийского флота.

Стоит отметить, что праздничные номера были подготовлены и самими юнармейцами.

«Сегодня уникальное мероприятие: это первая межрегиональная елка – отряды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Эта елка проводится под эгидой командующего Западным военным округом», – отметил начальник штаба регионального отделения «Юнармии» в Санкт-Петербурге Игорь Коровин.

С наступающим Новым годом юнармейцев поздравил командующий Западным военным округом Андрей Картаполов.

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