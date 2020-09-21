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Специалисты Роскосмоса начали использовать QR-коды при сборке ракетных двигателей

Роман Захаров
04:26 21.09.2020
Это позволяет оперативно и достоверно собирать полноценную информацию о ходе производства, максимально снизив нагрузку на персонал.
Специалисты Роскосмоса начали использовать QR-коды при сборке ракетных двигателей
© Фото: pixabay.com

Холдинг ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) внедрил электронную систему контроля сборки двигателей для ракет при помощи QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации.

«Успешным примером применения QR-кодов с 2019 года в производственных процессах двигателестроительных предприятий (под управлением НПО "Энергомаш") может служить планирование и оперативная идентификация выполненных технологических операций с целью подтверждения факта их выполнения. Полученное подтверждение позволяет быстро оформить факт выполнения технологической операции и сформировать оплатную документацию - наряды на оплату труда работников», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Роскосмоса.

В госкорпорации добавили, что работники предприятий двигателестроительного холдинга перед тем, как приступить к работе, получают план на день с конкретными технологическими операциями. При этом каждая операция имеет свой QR-код. После ее выполнения сотрудник сканирует QR-код выполненной операции специальным сканером, а также подтверждает факт выполнения работ, прикладывая к сканеру личный пропуск. В случае возникновения необходимости проверки выполнения операции мастером и сотрудником бюро техконтроля, они поступают аналогичным образом: проверяют работу, сканируют QR-код и подтверждают факт проверки, приложив свой пропуск. Полностью подтвержденная операция автоматически включается в наряд на оплату труда работника.

Как уточнили в Роскосмосе, такая система позволяет оперативно и достоверно собирать полноценную информацию о ходе сложного дискретного производства, максимально снизив при этом нагрузку на персонал и исключив человеческий фактор.

НПО «Энергомаш» производит ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя «Ангара», РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. Сейчас  предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» («Иртыш»).

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