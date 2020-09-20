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Непрерывная «Карусель»: в филиале академии ВВС в Сызрани показали главный этап обучения вертолетчиков

Егор Левин
18:00 20.09.2020
Учебное задание состоит в непрерывном маневрировании боевых машин, взлете и посадке; во время мероприятия задействованы одновременно более десятка вертолетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Один из самых крупных филиалов Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина находится в Сызрани - там готовят вертолетчиков. Команда «Военной приемки» побывала на главном этапе обучения - так называемой вертолетной «Карусели».

Смысл учения состоит в непрерывном маневрировании боевых машин, взлете и посадке. Во время учебного мероприятия задействованы одновременно более десятка вертолетов. Ранее подобной плотности полетов не встречалось еще ни в одном выпуске программы «Военная приемка». Начальник сызранского филиала академии Александр Асанов рассказал о режиме, в котором он живет, позволяющем ему успевать и совершать полеты, и заниматься руководящей деятельностью.

«Сегодня - девять полетов. Из них - два на личное совершенствование и семь полетов в качестве инструктора. Время сейчас - 11.30. Прихожу на полеты в первую смену, подъем в три часа. К началу рабочего времени уже в кабинете», - поделился военнослужащий.

Сызрань - единственное место в России, где готовят военных вертолетчиков. Однако задействованы их умения могут быть в том числе и в МЧС России, ФСБ или Росгвардии.

«На базе нашего филиала проходят подготовку военнослужащие иностранных государств. Сейчас - более двухсот человек более чем из сорока государств по четырем специальностям», - заявил Асанов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка», в котором речь идет о 100-летии прославленной Военно-воздушной академии на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в Youtube. Среди прочего, ведущий Алексей Егоров покажет подлинную зачетку первого в мире космонавта Юрия Гагарина, когда-то проходившего обучение в стенах данного вуза.

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