Чистый кислород: глава медслужбы атомной подлодки «Князь Владимир» рассказал о предназначении барокамеры

Одна из самых современных отечественных атомных субмарин «Князь Владимир» оснащена множеством самых качественных и перспективных разработок. Одна из таких - барокамера, расположившаяся на нижней палубе подводной лодки.

Начальник медицинской службы «Князя Владимира» Антон Хлопов ответил команде «Военной приемки» на вопрос о том, зачем морякам, не являющимся водолазами, барокамера.

«В случае пожара на корабле появляется большое количество пораженных угарным газом. Пациента заносят, мы на него одеваем дыхательный аппарат, и он дышит чистым кислородом под повышенным давлением», - пояснил он.

Хлопов отметил, что помещение барокамеры также одновременно является и изолятором, так как подводная лодка - замкнутое помещение, появление в котором инфекционного больного становится крайне опасным.

Особенность работы врача на подводной лодке состоит в том, что он должен быть в одном лице и терапевтом, и хирургом, и тем, кем понадобится еще.

Отметим, атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» построен по проекту с кодовым названием «Борей-А» и относится к поколению 4+. 28 мая был подписан приемный акт подлодки. Испытания субмарины проходили как в подводном, так и в надводном положении.